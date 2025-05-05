В «Русской общине» открестились от обвинений в убийстве после рейда и пожара в Ленобласти

В «Русской общине» рассказали свою версию событий во Всеволожске

Представители «Русской общины» прибыли в квартиру во Всеволожске по просьбе хозяйки, на месте на них якобы напали жильцы-наркоманы. Свою версию инцидента общинники изложили в своем Telegram-канале.

По словам представителей организации, в квартире нередко отдыхали наркоманы. Однако в этот день жильцы услышали вопли мужчин и женщины и, предположив худшее, позвонили хозяйке квартиры.

«В полицию заявки по этому адресу поступали настолько часто, что сотрудники уже устали туда приезжать», – сообщается в публикации.

Женщина приехала, но побоялась заходить одна, так как внутри находился ее брат с зависимостью. На месте представители общины заметили уже выломанную дверь. Заметив «посетителей», брат хозяйки якобы налетел на них с со сковородой.

После этого общинники распылили перцовый баллончик. Другой мужчина, гость брата хозяйки, выбежал и поджег аэрозольный баллончик, который «использовал как огнемет».

«С воплями, что они все умрут, а все сгорит и ничего не найдут, он начал жечь квартиру», – сообщается в публикации.

Затем гость, по их словам, затолкал в другую комнату женщину и заперся с ней там. Общинники пытались потушить пожар, но он к этому моменту охватил слишком большую территорию.

«Женщину внизу, развернув одеяло, ловили наши же братья! И угоревшего наркомана совместно с сотрудниками МЧС вытаскивали дружинники!» – поделились в «Русской общине».

Они добавили, что сотрудничают со следствием и уже предоставили все видеозаписи.

По информации местных СМИ, 37-летний уроженец Армении отдыхал со знакомыми, когда к ним ворвались пять человек с символикой «Русской общины» на одежде.

По словам родственника владелицы квартиры, его заперли в туалете. Его знакомые якобы сами заперлись в другой комнате, где произошел пожар. Позже девушку нашли под окнами в тяжелом состоянии, уроженец Армении погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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