В московском караоке-баре произошел пожар

В караоке-баре, который находится на северо-востоке Москвы, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

«На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания», — заявили в ведомстве.

По его информации, огнеборцы, используя автолестницу, спасли из горящего здания двух человек. Их осмотрят медики.

В пресс-службе добавили, что пожар потушили. Возгорание ликвидировали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС.

В декабре 2024 года взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в городе Ленск, расположенном в Республике Саха (Якутия). Во время вечеринки, на которой присутствовали не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок. Кроме того, сгорела аппаратура. Никто не пострадал.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.