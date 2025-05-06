Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском караоке-баре произошел пожар

Пожар произошел в караоке-баре на северо-востоке Москвы
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В караоке-баре, который находится на северо-востоке Москвы, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

«На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания», — заявили в ведомстве.

По его информации, огнеборцы, используя автолестницу, спасли из горящего здания двух человек. Их осмотрят медики.

В пресс-службе добавили, что пожар потушили. Возгорание ликвидировали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС.

В декабре 2024 года взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в городе Ленск, расположенном в Республике Саха (Якутия). Во время вечеринки, на которой присутствовали не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок. Кроме того, сгорела аппаратура. Никто не пострадал.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами