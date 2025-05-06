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В двух московских аэропортах отменили ограничения

Во Внуково и Шереметьево отменили ограничения на прием и выпуск самолетов
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Московские аэропорты Внуково и Шереметьево, где были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, возобновили работу в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также заявил о снятии аналогичных ограничений в аэропорту Гагарин в Саратове. По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Несколько часов назад в Росавиации сообщили, что основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в Шереметьево.

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