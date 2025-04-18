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Вологодский губернатор пообещал заделать «дыру в заборе», через которую продают алкоголь

Филимонов: дыру в заборе, через которую продают алкоголь в Вологде, заделают
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что «дыру в заборе», через которую, по данным Telegram-канала Mash, нелегально продают алкоголь, оперативно заделают. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сославшись на начало сезона благоустройства.

Mash сообщал, что после введения ограничений на розничную продажу алкоголя в регионе появилась нелегальная схема: спиртное передают через отверстия в заборах.

«Не переживайте, заделаем. Сезон благоустройства уже начат. Мы работаем над устранением всех нарушений. Борьба с нелегальным оборотом алкоголя — наш приоритет», — написал губернатор.

В пятницу Филимонов заявил, что частичные ограничительные меры по продаже алкоголя в Вологодской области приносят пользу. Глава региона подчеркнул, что своеобразный «сухой закон» уже показывает первые результаты: из 610 алкомаркетов закрылось сразу 220.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

На этом фоне продажи алкоголя в магазинах региона снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года.

Ранее Филимонов рассказал, в чем смысл жизни.

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