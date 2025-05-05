Банда автоподставщиков устроила 500 аварий в Москве

МВД: в Москве задержали банду автоподставщиков за 500 ДТП на 100 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы.

По данным ведомства, с 2021 по 2025 год подозреваемые совершили более 500 преднамеренных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за которые со страховых компаний взыскали выплаты на сумму свыше 100 миллионов рублей. Полученные средства участники банды делили между собой.

В отношении задержанных следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере автострахования. На данный момент подозреваемым официально предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в МВД, злоумышленники специально купили несколько подержанных иномарок, чтобы организовывать подставные ДТП. Видеозапись одной из таких инсценировок, полученная редакцией «Ленты.ру» из правоохранительных органов, наглядно демонстрирует схему мошенников. На кадрах несколько машин едут по дороге, и в какой-то момент одна из них прижимает другую.

По данным «Ленты.ру», полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в Москве, Московской и Волгоградской областях.

В конце апреля в Курганской области МВД возбудило 37 уголовных дел о мошенничестве путем инсценировки аварий. По данным правоохранителей, участники преступной группировки выезжали на дороги в том числе на автомобиле автошколы. Они двигались медленно, создавая пробку, чем провоцировали других водителей нарушать правила.

Ранее юрист рассказал о новом виде автоподстав.