«Говорили с ним»: в КПРФ прокомментировали ДТП в Туле с членом ЦК партии

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко подтвердил «Газете.Ru», что член Центрального комитета (ЦК) партии Дмитрий Дубовенко устроил смертельную аварию в центре Тулы. Он сообщил, что уже пообщался с однопартийцем, однако подробности беседы раскрывать не стал.

«Есть [такая информация о причастности Дубовенко к смертельному ДТП], как и у всех. Да, говорили с ним», — сказал Ющенко.

Инцидент произошел вечером 3 мая на проспекте Ленина. Автомобиль Chevrolet Camaro, за рулем которого находился Дубовенко, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Camry. От удара иномарку отбросило в сторону, она столкнулась еще с Lada Granta и Mercedes. В результате погибла пассажирка Toyota, водитель автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами, сейчас он в реанимации.

По предварительным данным, Дубовенко был трезв. По словам источников Telegram-канала Baza, вскоре после аварии он был доставлен в местную клинику, где у него взяли анализы на алкоголь.

Дубовенко занимает должность заместителя заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы Центрального комитета КПРФ.

Ранее стало известно, что член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко скрыл свои страницы в соцсетях после смертельного ДТП.