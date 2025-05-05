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ВСУ атаковали Рыльск Курской области, пострадали два ребенка

Mash: двое детей пострадали в результате атаки ВСУ на Рыльск Курской области
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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Двое детей пострадали в результате атаки украинских войск на город Рыльск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, снаряды, выпущенные реактивными системами залпового огня ВСУ, попали в подстанцию.

После взрыва осколками были повреждены ближайшие дома и выбило окна. Двух детей госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, отмечает канал, в результате атаки город остался без электроснабжения.

5 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В результате удара 61-летняя женщина получила осколочные ранения.

В этот день власти поселка Глушково Глушковского района объявили эвакуацию в связи с «усложнившейся обстановкой».

Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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