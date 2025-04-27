В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Самолет, следовавший по маршруту Москва — Магас, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на рейсе DP 6903 авиакомпании «Победа», летевшем из Шереметьево, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание.

«Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда», — отметили в авиакомпании.

Экипаж приложил усилия для реанимации пассажира, прибывшие медработники констатировали смерть.

В октябре прошлого года сообщалось, что пилот Turkish Airlines скончался во время полета из Сиэтла в Стамбул. Об этом в соцсети X рассказал пресс-секретарь «Турецких авиалиний» Яхья Устюн. Ильчехин Пехливан, капитан-пилот самолета Airbus 350, потерял сознание во время полета. Устюн добавил, что первое медицинское вмешательство с целью привести пилота в сознание не дало результатов. Тогда экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, однако капитан скончался до приземления.

Ранее пассажир скончался во время полета на самолете Москва — Самара.