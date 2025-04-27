Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Самолет рейсом Москва — Магас сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту
close
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, следовавший по маршруту МоскваМагас, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на рейсе DP 6903 авиакомпании «Победа», летевшем из Шереметьево, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание.

«Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда», — отметили в авиакомпании.

Экипаж приложил усилия для реанимации пассажира, прибывшие медработники констатировали смерть.

В октябре прошлого года сообщалось, что пилот Turkish Airlines скончался во время полета из Сиэтла в Стамбул. Об этом в соцсети X рассказал пресс-секретарь «Турецких авиалиний» Яхья Устюн. Ильчехин Пехливан, капитан-пилот самолета Airbus 350, потерял сознание во время полета. Устюн добавил, что первое медицинское вмешательство с целью привести пилота в сознание не дало результатов. Тогда экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, однако капитан скончался до приземления.

Ранее пассажир скончался во время полета на самолете Москва — Самара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами