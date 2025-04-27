В Москве экстренно сел летевший в Нальчик самолет из-за системы герметизации

Самолет Boeing-737, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что причиной экстренной посадки стала неисправность системы герметизации самолета. Уточняется, что борт приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал.

22 апреля сообщалось, что самолет Boeing-738, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Киров, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неполадок. Причиной посадки стало снижение параметров давления в гидросистеме.

17 апреля сообщалось, что летевший из американского Денвера в Канаду самолет Boeing 737 вскоре после взлета совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Инцидент произошел в самолете с 159 пассажирами на борту, который направлялся в Эдмонтон. Кролик каким-то образом попал в правый двигатель до взлета. После ЧП лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Ранее в Минеральных Водах у самолета во время посадки загорелось шасси.