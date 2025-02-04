В Нижневартовске мужчина сломал памятник «Защитникам Донбасса»

В Нижневартовске задержали вандала, повредившего памятник на Аллее памяти

В ХМАО мужчину, повредившего памятник, задержали за вандализм, сообщили в полиции округа.

Инцидент произошел вечером 18 января на «Аллее памяти» в Нижневартовске. Судя по записи с камер видеонаблюдения, к памятнику «Защитник Донбасса» подошли двое мужчин, один из которых отломил часть скульптуры.

«Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 33-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», он находится под подпиской о невыезде.

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