Численность населения Москвы достигла 13,3 млн человек

Численность населения Москвы увеличилась до 13,3 млн человек к началу 2025 года

Численность населения в российской столице по состоянию на 1 января 2025-го составила 13,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там отметили, что Москва, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции в РФ, остается одним из немногих регионов страны, где сохраняется естественный прирост населения.

«В 2024 году оно увеличилось на 4,8 тысячи человек», — говорится в сообщении.

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту РФ Владимиру Путину в Кремле информацию об итогах социально-экономического развития столицы в 2024 году и реализации масштабных проектов развития города.

В ходе встречи Собянин, в частности, сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей приближается к 80 годам. Мэр столицы назвал значение данного показателя хорошим европейским результатом.

Ранее Путин заявил, что население России составляет 150 млн человек.