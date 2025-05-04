Путин заявил, что население России составляет 150 млн человек

Население России с новыми регионами составляет около 150 млн человек. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», передает РИА Новости.

«У нас при нашей территории, 150 миллионов, сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов... По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов», — сказал президент, подчеркнув, что от демографии зависит будущее страны.

При этом, по его словам, России недостаточно даже 150 миллионов человек.

Он добавил, что даже «эти параметры» власти могут «не удержать».

По оценке Росстата, на 1 января 2025 года в стране насчитывалось 146,028 млн жителей. Новые регионы в подсчете не учитывались.

1 мая президент России показал журналистам свою квартиру, расположенную недалеко от его рабочего места в Кремле.

Ранее Путин назвал стоящие перед Россией вызовы стимулом для развития.