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Собянин заявил о росте продолжительности жизни в Москве

Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей приближается к 80 годам

Средняя продолжительность жизни жителей Москвы приближается к 80 годам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Мы приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам, в прошлом году — 79,5. <...> Такой хороший европейский результат, мировой результат в целом», — рассказал Собянин.

По его словам, это стало возможным благодаря развитию экономики, здравоохранения, а также здорового образа жизни среди населения.

До этого российский лидер Владимир Путин на встрече с Собяниным оценил развитие Москвы. По его словам, столица в последние годы демонстрирует хорошие показатели почти по всем направлениям. В частности, доля Москвы в экономике страны составляет более 20%, отметил президент.

Сергей Собянин добавил, что за год прирост экономики составил 5,5%.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.

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