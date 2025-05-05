Путин и Собянин обсудили социально-экономическое развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Доложил Президенту России об итогах социально-экономического развития Москвы», — написал мэр столицы.

В своем сообщении Собянин отметил, что Москва является одной из крупнейших городских экономик мира, которая в 2023 году вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности.



По словам мэра, в прошлом году экономика сохранила высокие темпы развития — по предварительной оценке, рост составил 5,5%, а за последние шесть лет — больше 25%. Собянин уточнил, что в экономике страны доля Москвы сегодня составляет 21%.

В ходе встречи с Путиным мэр Москвы также заявил, что программу модернизации и реконструкции поликлиник в столице завершат в 2025 году.

Президент в свою очередь отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, и ее доля в экономике страны существенная.

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