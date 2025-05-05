Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Кардиналы прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского

В преддверии конклава, призванного избрать нового главу католической церкви, все 133 кардинала, обладающие правом голоса, прибыли в Рим. Об этом официально сообщила пресс-служба Святого Престола по завершении десятой конгрегации, состоявшейся в Ватикане, пишет РИА Новости.

Заявление пресс-службы гласит: «Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме».

В работе конгрегации участвовало 179 членов кардинальской коллегии. Однако право участвовать в конклаве, который откроется в среду, имеют лишь те иерархи, кому еще не исполнилось 80 лет.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.