Стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет повлиять на выборы нового папы Римского. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на слухи в римских политических кругах.

По данным журналистов, Макрон несколько раз встречался с представителями католического движения Sant'Egidio, которые продвигают на пост понтифика кардинала Маттео Марию Дзуппи.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее Трамп заявил о готовности стать папой Римским.