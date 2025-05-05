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Главой СК Подмосковья стал Ярослав Яковлев

Главой ГСУ СК по Подмосковью назначен Ярослав Яковлев, сообщили в ведомстве
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Максим Блинов/РИА Новости

Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначен Ярослав Яковлев, ранее занимавший должность замглавы ГСУ СК по области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Яковлев Ярослав Александрович, руководитель главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области», — говорится на сайте.

До назначения на эту должность Яковлев был заместителем руководителя ГСУ СК РФ по области. Он заменил на этой должности Александра Старикова в июне 2024 года.

Известно также, что президент России Владимир Путин присвоил Ярославу Яковлеву звание генерал-майора. Об этом свидетельствует указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

Недавно Путин также присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алёшки Херсонской больницы Владимиру Харлану. Награду ему вручили за героизм и самоотверженность при выполнении своих обязанностей в экстремальных условиях.

Ранее Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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