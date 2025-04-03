Кабан с клыками прогуливался по проезжей части и попал на видео в Ростовской области

В Ростовской области на видео попал кабан с клыками, бегущий по проезжей части

В Ростовской области кабан с клыками бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«На смену мартовским котам пришли апрельские кабаны — этого бродягу заметили в Шахтах. Жители говорят, днем он спокойно прогуливался по поселку Петровка. Куда потом делся — никто не знает», — говорится в сообщении.

Пассажиры автомобиля запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как кабан бежит по дороге. По словам автора видео, рядом находились дети, и животное могло на них напасть.

До этого сообщалось, что в Германии полиция перекрыла трассу А63 из-за сбежавшей свиньи. Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш.

Кроме того, в Башкирии медведи гуляли по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько медведей идут по проезжей части.

Ранее змея сбежала от москвича на парковке.