В Германии сбежавшая свинья парализовала движение на автобане

В Германии полиция перекрыла трассу А63 из-за сбежавшей свиньи, сообщает Bild.

«Из-за сбежавшей свиньи во вторник пришлось полностью перекрыть автобан A63 между съездами Виннвайлер и Гёльхайм», — сообщает Bild.

Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш.

До этого сообщалось, что в Башкирии медведи гуляли по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько медведей идут по проезжей части.

По словам экологов, такие прогулки животных – тревожный сигнал. По мнению специалистов, появление медведей рядом со свалками говорит о нарушении естественных маршрутов миграции и пищевого поведения.

Кроме того, в Москве на 85-м километре внешней стороны МКАД бегал козел. На кадрах видно, как животное движется вдоль проезжей части.

Ранее в Тверской области рысь гуляла по дорогам.