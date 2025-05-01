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Скончался бывший министр печати Сергей Грызунов

«Ъ»: умер профессор МГИМО и экс-министр печати Сергей Грызунов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Скончался бывший министр печати, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Грызунову было 75 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ в 1971 году. В 1994–1995 годах он возглавлял государственный комитет по делам печати.

Грызунов работал в агентстве печати «Новости» редактором, а также являлся вице-президентом в издательском доме «Московские новости».

С 1998 года Грызунов занимал пост вице-президента американской компании ICN Pharmaceuticals. Кроме того, в 1996 году он работал в предвыборном штабе первого президента России Бориса Ельцина.

До этого BFM TV сообщало, что старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии. Женщина родилась 8 июня 1908 года в городе Сан-Франческо-д'Ассизи. В 26 лет она приняла монашеский постриг.

Ранее умерла 100-летняя экс-теща Стивена Спилберга.

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