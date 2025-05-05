В Москве умер бывший мэр Уфы Качкаев

Депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Качкаев скончался в Москве. Об этом сообщил депутат госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале.

«Это был лучший, по-моему мнению, Мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за Салават Юлаев, который он очень любил… Как же так. Даже не верится, что его уже нет!» — написал Ахмадинуров.

Депутат также выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего мэра.

Павел Качкаев возглавлял администрацию Уфы с 2003 по 2011 год. В этот период в городе началось строительство таких объектов, как «Уфа-Арена», Конгресс-холл, а также проводилась модернизация аэропорта и железнодорожного вокзала. До вступления в должность мэра он работал в ПО «Прогресс», где прошел путь до заместителя генерального директора.

Позже карьера Качкаева продолжилась в правительстве Башкирии — он занимал пост министра ЖКХ республики. После ухода Муртазы Рахимова с политической арены Качкаев перешел на работу в Госдуму, где входил в состав комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На этой должности он оставался до конца своей жизни.

Ранее бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер.