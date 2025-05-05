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Глава Дагестана раскрыл обстоятельства перестрелки в Махачкале

Меликов: перестрелка в Махачкале началась с попытки полиции остановить машину
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Перестрелка в Махачкале началась после того, как сотрудники полиции попытались остановить машину, в которой находились нападавшие. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие», — написал Меликов.

Он попросил жителей города сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Перестрелка с участием полицейских случилась в Махачкале 5 мая. Как писал Telegram-канал 112, неизвестные открыли шквальный огонь по патрулю ДПС. После этого злоумышленники угнали служебную машину и скрылись с места происшествия. По данным МВД, ранения, не совместимые с жизнью, получили три стража порядка.

В городе объявили план «Перехват», после чего стало известно о ликвидации преступников.

Ранее в администрации Махачкалы высказались о перестрелке с участием полицейских.

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Перестрелка в Махачкале
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