МВД: одного из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидировали

Одного из стрелков, открывших огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале, ликвидировали. Информация по другим нападавшим уточняется, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева, пишет РИА Новости.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС, открыв огонь по стражам порядка. После злоумышленники угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. По предварительной информации, раны трех сотрудников ДПС оказались несовместимы с жизнью. Также пострадала 12-летняя девочка, она получила осколочное ранение руки.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом перестрелки.

На данный момент в Махачкале объявлен план «Перехват» по поимке скрывшихся на служебном автомобиле стрелков.

В администрации Махачкалы призвали жителей не поддаваться панике и не посещать место происшествия, чтобы не помешать работе сотрудников экстренных служб.

Ранее в Московской области мужчина устроил стрельбу на улице из сигнального пистолета.