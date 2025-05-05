Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Махачкале ликвидировали одного из стрелков, открывших огонь по сотрудникам ДПС

МВД: одного из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидировали

Одного из стрелков, открывших огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале, ликвидировали. Информация по другим нападавшим уточняется, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева, пишет РИА Новости.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС, открыв огонь по стражам порядка. После злоумышленники угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. По предварительной информации, раны трех сотрудников ДПС оказались несовместимы с жизнью. Также пострадала 12-летняя девочка, она получила осколочное ранение руки.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом перестрелки.

На данный момент в Махачкале объявлен план «Перехват» по поимке скрывшихся на служебном автомобиле стрелков.

В администрации Махачкалы призвали жителей не поддаваться панике и не посещать место происшествия, чтобы не помешать работе сотрудников экстренных служб.

Ранее в Московской области мужчина устроил стрельбу на улице из сигнального пистолета.

Все новости на тему:
Перестрелка в Махачкале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами