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Толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом, и это попало на видео

Mash: Три экипажа ГИБДД пытались поймать мужчину с лезвием в Екатеринбурге
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Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге мужчина с ножом бегал по проезжей части после конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Поножовщина у «Высоцкого» в Екатеринбурге. Три экипажа ГИБДД пытались поймать мужчину с лезвием — не вышло, он сбежал. Двое парней сцепились утром возле клуба «Чили», началась драка», — говорится в сообщении.

По информации источника, во время конфликта екатеринбуржец достал нож и ударил другого. По словам очевидцев, у сотрудников полиции не получилось задержать нарушителя.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с ножом бегает по проезжей части и кричит, при этом гаишники пытаются поймать екатеринбуржца.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на эвакуаторе заблокировал проезд автомобилю скорой помощи, спешащему к человеку. На кадрах видно, как человек эвакуирует машину, занимая две полосы движения, при этом на дороге стоит автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

Ранее владивостокцы устроили танцы на крыше микроавтобуса.

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