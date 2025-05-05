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В России хотят очистить дорожные знаки от рекламы

«ПГ»: дорожные знаки в России очистят от рекламы
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Власти российских регионов должны будут провести проверку соблюдения законодательства о рекламе на дорожных знаках и их опорах совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), соответствующее поручение предписал кабмин. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что пока в России не разработан механизм, который позволил бы отслеживать подобные нарушения и устранять их. По его словам, необходимо четко прописать, какую информацию можно размещать на информационных знаках.

«При этом не запрет ради запрета, а потенциальная возможность для регионов пополнять свои бюджеты. Если реклама переместится из нелегального поля на разрешенные конструкции, от этого выиграют и участники дорожного движения, и казна», — добавил он.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на информресурсах нежелательных в России организаций. В документе указано, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Ранее россиянам рассказали, как распознать обман в рекламе у блогеров.

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