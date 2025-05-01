Россиянам рассказали, как распознать обман в рекламе у блогеров

В эпоху цифровых технологий лидеры мнений стали неотъемлемой частью медиапространства. Вместе с ростом популярности блогеров увеличивается и число мошеннических схем, связанных с этой деятельностью. Как пользователям защитить себя и сохранить деньги, «Газете.Ru» рассказала Анна Колб, руководитель службы поддержки платформы Perfluence.

«Инфлюенсеров страны по охватам аудитории можно сравнивать с федеральными СМИ, и их значение в медиаотрасли только растет. Также 32% опрошенных рекламодателей планируют начать использовать инструмент инфлюенс-маркетинга в 2025 году впервые. Часто блогеры, особенно начинающие, стремятся заключить больше контрактов и монетизировать свое влияние. Как следствие, они рекламируют услуги без тщательной проверки качества или товары с завышенными характеристиками. Подписчики, доверяя надежному мнению, совершают покупки и сталкиваются с разочарованием или финансовыми потерями», — объяснила эксперт.

Более циничные злоумышленники целенаправленно используют свое влияние ради получения дохода. Блогер создает иллюзию экспертности, обещает уникальные знания и гарантированные результаты, но покупатели получают поверхностную информацию или материалы, доступные в открытых источниках.

«Отдельная категория мошенничества связана со сборами средств. Ложные благотворительные акции или пожертвования на помощь пострадавшим эксплуатируют эмоции. Фото из интернета, вымышленные истории и искусственный ажиотаж в комментариях создают видимость ситуации, и блогер на этом зарабатывает.

Во всех случаях схема строится на доверии аудитории. Подписчики воспринимают блогера как знакомого, чье мнение воспринимается надежным, но забывают проверять факты», — сказала она.

Мошенники используют популярность известных инфлюенсеров, создавая фальшивые аккаунты и копируя стиль ведения соцсетей. Подписчиков привлекают эксклюзивными предложениями: раздачей денег, ценными подарками или инвестиционными схемами с высокой доходностью. Для участия предлагается перевести небольшую сумму или ввести личные данные, после чего исчезают.

«Еще более серьезный тип мошенничества — взлом реальных аккаунтов. Преступники получают доступ к странице через фишинговые сайты или вредоносные программы и переписываются от лица блогера. Они создают страницы, имитирующие бренды, и от имени блогеров продвигают фиктивные акции или бесплатную раздачу товаров», — отметила специалист.

Важно критически оценивать любую рекламную рекомендацию. В первую очередь стоит проверить аккаунт: у крупных инфлюенсеров официальные страницы обычно верифицированы (синяя галочка), а ссылки ведут на оригинальные сайты брендов.

«Перед покупкой необходимо изучить бренд или продукт. Если реклама ведет на страницу без истории, с минимальным числом подписчиков и отключенными комментариями — это повод задуматься. Особенно опасны сайты с доменами, имитирующими известные компании (например, brand-sale.shop вместо brand.com). Еще один сигнал — способ оплаты. Если продавец принимает только предоплату на карту физического лица, требует перевода через мессенджер или просит срочно отправить деньги, ссылаясь на «ограниченные места» или «уникальную возможность», высока вероятность мошенничества», — резюмировала она.

Ранее выяснилось, какие зарубежные подписки покупают россияне.