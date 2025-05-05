В Москве и области 6 мая ожидается мокрый снег

В ночь на 6 мая в Москве и области ожидается мокрый снег. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«В период с 21 часа 05 мая до 06 часов 06 мая, местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в северных районах налипание мокрого снега на провода и деревья. Местами ветер порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Жителей столичного региона просят быть осторожнее на улице и сохранять спокойствие. Также в ведомстве напомнили номер экстренных служб.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада Победы 9 мая в Москве. По его словам, 9 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Примерно после 9 утра кромка облачности составит до 500—800 метров, а ближе к полудню и вовсе повысится до 1000—1500 метров, что является благоприятными условиями для группового полета.

4 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, что температура в столице 9 мая будет на три градуса ниже нормы, существенных осадков не ожидается. В ночь на 9 мая температура воздуха составит +1...+6℃, добавил специалист.

Ранее в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.