Тишковец заявил о новом рекорде выпавших 1 мая осадков в Москве

Тишковец: в Москве 1 мая побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков

В Москве 1 мая 2025 года был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«1 мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, Тушино — 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков», — сообщил Тишковец.

Синоптик уточнил, что был побит 116-летний рекорд осадков, зарегистрированный в 1909 году — тогда в Москве 1 мая выпал 21 мм осадков.

В Подмосковье также выпало аномальное количество осадков — в Ново-Иерусалиме (23 мм), Дмитрове (22 мм), Можайске (21 мм), Электроуглях и Немчиновке (20 мм). Также большое количество осадков выпало в других регионах Московской области.

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