Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тишковец заявил о новом рекорде выпавших 1 мая осадков в Москве

Тишковец: в Москве 1 мая побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В Москве 1 мая 2025 года был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«1 мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, Тушино — 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков», — сообщил Тишковец.

Синоптик уточнил, что был побит 116-летний рекорд осадков, зарегистрированный в 1909 году — тогда в Москве 1 мая выпал 21 мм осадков.

В Подмосковье также выпало аномальное количество осадков — в Ново-Иерусалиме (23 мм), Дмитрове (22 мм), Можайске (21 мм), Электроуглях и Немчиновке (20 мм). Также большое количество осадков выпало в других регионах Московской области.

Гидрометцентр прогнозировал, что в четверг в Москве будет дождь, снег и до плюс 10°C.

Ранее жителей нескольких регионов РФ призвали отказаться от шашлыков в праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами