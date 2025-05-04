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Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Вильфанд: в Москве 9 мая ожидается до +15℃ и без существенных осадков
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Температура в Москве 9 мая в День Победы будет на три градуса ниже нормы, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу 9 мая температура в Москве будет ниже нормы на 3 градуса, как минимум. Показатель днем составит 10-15 градусов тепла. Осадков существенных не ожидается, ветер будет северным», — сказал Вильфанд.

В ночь на 9 мая температура воздуха составит +1...+6℃, добавил синоптик.

В воскресенье, 4 мая, в столице ожидается теплая погода до +19℃, кратковременные дожди и временами грозы. В этот день Москва окажется под влиянием теплого сектора циклона.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая.

Ранее в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

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