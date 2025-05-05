Националиста Королева судят в Москве по новому делу, он не признал вину

РИА: националиста Королева, который получил пожизненное, снова судят в Москве

Второй западный окружной военный суд рассматривает новое уголовное дело в отношении пожизненно осужденного за терроризм националиста Николая Королева. Дело связано с созданием террористического сообщества «Белая масть», Королев не признал вину, пишет РИА Новости.

«‎Приступить к рассмотрению дела по существу», — сказал судья.

Как уточняет агентство, на скамье подсудимых также участники сообщества. Только один из них частично признал вину, передает ТАСС.

8 апреля сообщалось, что суд арестовал на шесть месяцев Королева для участия в рассмотрении нового уголовного дела о терроризме и экстремизме.

Арест на полгода по данному делу также продлили супруге Королева Веронике, бывшему заместителю начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба Алексею Белкову и двум другим фигурантам — Марку Филиппову и Артему Цаппу.

В этот же день стало известно, что следствие по делу Королева, Королевой, Белкова, Филиппова и Цаппа завершено. Материалы дела переданы во Второй Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Фигурантам инкриминируются организация террористического сообщества и участие в нем, публичное оправдание терроризма в интернете, публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете и возбуждение ненависти или вражды в интернете.

Николай Королев получил пожизненное в 2008 году, в том числе за создание преступного сообщества, которое устроило девять терактов, включая взрыв на Черкизовском рынке в Москве в августе 2006 года.

Ранее в Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов.