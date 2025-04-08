Националисту Королеву на полгода продлили арест

Суд продлил на шесть месяцев арест националисту Королеву

Суд арестовал на шесть месяцев ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы националиста Николая Королева для участия в рассмотрении нового уголовного дела о терроризме и экстремизме. Об этом со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд сообщает ТАСС.

На время рассмотрения нового дела об организации неонацистской группировки «Белая масть» Королева этапируют из исправительной колонии особого режима «Вологодский пятак» и поместят в московский следственный изолятор «Матросская тишина».

Арест на полгода по данному делу также продлили супруге Королева Веронике, бывшему заместителю начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба Алексею Белкову и двум другим фигурантам — Марку Филиппову и Артему Цаппу.

8 апреля сообщалось, что следствие по делу Королева, Королевой, Белкова, Филиппова и Цаппа завершено. Материалы дела переданы во Второй Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее в МВД переобъявили в розыск по новому уголовному делу националиста Белова (Поткина).