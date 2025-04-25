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В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов

ТАСС: в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению неонацистов
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы провели в Екатеринбурге масштабный рейд по выявлению сторонников неонацистских взглядов. Об этом сообщает ТАСС.

«В Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были изъяты ножи, кастеты, перцовые баллоны и нацистская атрибутика.

За правонарушения на 14 суток арестованы двое мужчин 20 и 24 лет.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее заявил, что в России всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, «подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций». До этого НАК сообщал, что с начала 2025 года в России предотвращено 47 террористических преступлений, подготовленных с участием несовершеннолетних.

Ранее ФСБ задержала неонациста, который собирался поджечь мечеть.

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