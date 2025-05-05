Названо одно из последствий пошлин США в отношении Китая

Отмены грузовых перевозок из-за пошлин происходят по торговому маршруту из Китая в США. Об этом рассказал пресс-секретарь порта Роттердама Сигрид Хесселинк, передает РИА Новости.

«Что касается отмен грузовых перевозок, мы видим, что они в первую очередь затрагивают торговый маршрут Китай — США», — сказал он.

В то же время в Европе нет признаков сокращения грузопотока, добавил Хесселинк.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее на Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани».