Эксперт: Москва неслучайно заявила об участии КНДР в боях за Курскую область

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ неслучайно подтвердил участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области именно сейчас. Таким образом военно-политическое руководство России отправило сигнал Ирану, который после смены власти в 2024 году стал осторожно действовать на международной арене, воздерживаясь от демонстрации открытой поддержки Москвы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Это послание Ирану — что не надо колебаться, надо смелее сотрудничать с Россией. Россия и Северная Корея — это реальная ось сотрудничества, которая может выдержать самое серьезное давление со стороны Запада», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Иран мог бы получить больше преимуществ, заручившись поддержкой России. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна — яркое тому доказательство.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В боях приняли участие военнослужащие КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля российский лидер сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна.

Ранее Хинштейн рассказал о расследовании военных преступлений ВСУ в Курской области.