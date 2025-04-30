Хинштейн: 479 уголовных дел возбуждено после освобождения Курской области от ВСУ

Военные следователи продолжают фиксировать преступления украинских солдат в Курской области после освобождения региона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.

«И после освобождения территорий военные следователи продолжают фиксировать факты пыток, расстрела мирного населения. ГВСУ СК РФ уже возбуждено 479 уголовных дел», — сообщил Хинштейн.

По его словам, жители Курской области рассказывали ему «душераздирающие, страшные вещи», которые напоминали о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

При этом накануне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что ВСУ продолжают атаковать освобожденные территории Курской области беспилотниками и артиллерией.

Ранее стало известно, что в РФ будут судить наемников из Дании и Колумбии, атаковавших Курскую область.