Россиян предупредили о росте стоимости курортных гостиниц

В предстоящий туристический сезон стоимость проживания в российских курортных гостиницах вырастет на 15-20 % по сравнению с минувшим годом. Во многом это связано с дефицитом сотрудников в гостиничной отрасли, который остается проблемой уже длительное время, рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников Общественной Службе Новостей.

Среди причин роста цен на гостиницы эксперт выделил экономический фактор, в том числе разгон инфляции, а также дефицит рабочих рук. До сих пор многие должности в этой сфере считаются «не престижными», поэтому работать на них никто не идет. Решить проблему бизнес мог бы с помощью повышения зарплат, считает специалист.

«Так или иначе, хотя проблема с кадровым дефицитом довольно серьезна, гостиничная индустрия готова к предстоящему курортному сезону», — убежден Колесников.

Еще одной тенденцией предстоящего сезона он назвал перераспределение туристических потоков на фоне того, что часть пляжей Черного моря стала недоступна. На этом фоне растет нагрузка на места размещения в Крыму, на курортах Калининградской области, будет расти число туристов в Абхазии.

В целом в отрасли на сегодняшний день не происходит ничего «критичного», но и особых прорывов не наблюдается, заключил эксперт.

Напомним, накануне президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила, что на предстоящие майские праздники многие россияне поедут отдыхать в Абхазию – на сегодняшний день там на эти даты забронированы почти все отели. Больше всего туристов поедут туда из Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее россиянам рассказали, как избежать обмана при бронировании отелей.