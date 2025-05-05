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В аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Росавиация: аэропорт Надыма возобновил работу в штатном режиме
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и отправку самолетов сняли в аэропорту Надыма, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт возобновил работу в 10:21 мск.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что после введения ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, следовавший в Надым.

Аэропорт Надыма приостановил работу утром 5 мая. Как рассказал Кореняко, воздушная гавань прекратила отправлять и принимать самолеты в 8:00 мск. Пресс-секретарь Росавиации уточнил, что в период действия ограничений приоритетным направлением деятельности для сотрудников аэропорта и экипажей воздушных судов было обеспечение безопасности полетов.

В ночь на 5 мая в Москве ввели ограничения на работу аэропорта Домодедово. Они действовали с 2:38 до 4:00 мск. Министерство обороны заявило, что примерно в это время в небе над столичным регионом были уничтожены четыре украинских беспилотника.

Ранее в Архангельской области более чем на три часа приостановили работу двух аэропортов.

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