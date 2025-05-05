Над российскими регионами сбили 26 беспилотников ВСУ за ночь

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, над территорией Брянской области были уничтожены 17 беспилотников. Еще пять дронов сбили над Калужской областью, а над территорией Московского региона — четыре.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу пострадали три человека. Мирные жители получили осколочные ранения рук и ног, уточнил глава области. Транспортное средство также повреждено.

В этот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о налете украинского дрона на деревню Будище в Большесолдатском районе. По словам чиновника, в результате пострадали две местные жительницы.

Ранее БПЛА атаковал храм в белгородском селе Ясные Зори.