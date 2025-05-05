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В Приморье двое полицейских уехали на рыбалку и пропали

SHOT: в Приморье двое полицейских пропали без вести во время поездки на рыбалку
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае пропали двое полицейских — начались поиски подполковника и капитана. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, 30 апреля правоохранители отправились на рыбалку в село Сергеевка Партизанского района, с которой должны были вернуться 3 мая, но с момента отъезда так и не вышли на связь.

«В Приморском крае начались поисковые мероприятия: пропали 38-летний замначальника по ЗАТО Фокино подполковник Василий Чугунков и 32-летний опер уголовного розыска из главка Максим Поздняков», — говорится в публикации.

5 мая сообщалось, что в Забайкальском крае в лесу нашли тела трех пропавших пожарных. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

30 апреля Babr Mash сообщил, что днем 23 апреля мужчины отправились в Кыкер, чтобы купить продукты. На обратном пути их подвезли до реки. Затем пожарным предстоял путь через лес. Они так и не добрались до своей бригады, на связь больше не выходили. В поисках принимали участие полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане.

Ранее в Литве пропали четверо американских военных.

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