В Забайкалье нашли тела пропавших пожарных

Babr Mash: в Забайкалье в лесу нашли тела трех пожарных, погибших в огне

В Забайкальском крае в лесу нашли тела трех пропавших пожарных. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Мужчины скончались в огне», — говорится в сообщении.

По информации авторов канала, тела нашли в лесу в 20 километрах от села Кыкер. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

30 апреля Babr Mash сообщил, что днем 23 апреля мужчины отправились в Кыкер, чтобы купить продукты. На обратном пути их подвезли до реки. Затем пожарным предстоял путь через лес. Они так и не добрались до своей бригады, на связь больше не выходили. В поисках принимали участие полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане.

В марте два сотрудника МЧС России погибли при тушении пожара в городе Соликамске в Пермском крае. Спасатели оказались под завалами после обрушения кровли в доме, где произошел пожар. В городе горел одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 900 квадратных метров. На месте работали более 40 спасателей и 19 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее при пожаре в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС.