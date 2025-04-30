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В Забайкалье ищут трех пожарных, пропавших неделю назад

Babr Mash: в Забайкалье ищут трех пожарных, заблудившихся неделю назад в лесу
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Shutterstock

В Забайкальском крае ведется поиск троих пропавших пожарных. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на сестру одного из них.

По ее словам, днем 23 апреля мужчины отправились в село Кыкер, чтобы купить продукты. На обратном пути их подвезли до реки. Затем пожарным предстоял путь через лес. Они так и не добрались до своей бригады, на связь больше не выходили.

«Их следы обнаружили в двух зимовьях и недалеко от Нерчи. Вероятнее всего, спасатели заблудились и уходят все глубже в тайгу», — сказано в сообщении.

По информации Babr Mash, в поисках принимают участие полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Накануне эта работа была приостановлена из-за ухудшения погоды.

До этого сообщалось, что в Таганроге сбежавшего из дома школьника нашли живым. 11-летний школьник пропал 13 апреля, сначала родители пытались найти мальчика самостоятельно, потом обратились в полицию. Выяснилось, что перед исчезновением подросток поссорился с отчимом, решил проучить взрослых, собрал вещи и ушел из дома. Обнаружить беглеца удалось спустя сутки — он познакомился с мужчиной и ночевал в люке на теплотрассе. Противоправных действий в отношении мальчика новый знакомый не совершал.

Ранее в Дагестане две школьницы купили лекарство и пропали.

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