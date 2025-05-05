Появились подробности о ситуации на юго-западе Москвы, где в доме произошел взрыв газа

На юго-западе Москвы, где в ночь на 5 мая в жилом доме произошел взрыв, сохраняются дорожные перекрытия. Об этом сообщил Департамент транспорта в Telegram-канале.

Водителей попросили использовать пути объезда через улицу Теплый Стан.

На месте происшествия в настоящее время дежурит экипаж дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сотрудники регулируют движение и помогают автомобилистам объехать участок. Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах, добавили в Дептрансе.

В жилой многоэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы взорвался газ, после чего начался пожар. Несколько жильцов оказались заблокированными на балконе, они погибли. По разной информации, пострадали от 5 до 18 человек. Все жители дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в ближайшей школе. По информации Telegram-каналов, в январе прошлого года в другом подъезде этого дома также взорвался газ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве.