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При атаках на Брянскую область никто не пострадал

Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших при атаках на Брянскую область
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Михаил Климентьев/РИА Новости

При ночных атаках дронов на Брянскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 17 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

За такой исход он поблагодарил силы противовоздушной обороны.

4 мая системы ПВО сбили одиночный беспилотник над Брянской областью.

3 мая Богомаз сообщил, что FPV-дрон атаковал кормовоз «Мираторга» в Брянской области. Водителя автомашины доставили в больницу, у него диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, рассказал Богомаз.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Новая Погощь в Суземском районе Брянской области. Богомаз отметил, что удар был нанесен по мирным жителям во время работы автолавки. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее Mash заявил об обстреле ВСУ завода в Брянской области.

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