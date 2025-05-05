При атаках на Брянскую область никто не пострадал

Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших при атаках на Брянскую область

При ночных атаках дронов на Брянскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 17 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

За такой исход он поблагодарил силы противовоздушной обороны.

4 мая системы ПВО сбили одиночный беспилотник над Брянской областью.

3 мая Богомаз сообщил, что FPV-дрон атаковал кормовоз «Мираторга» в Брянской области. Водителя автомашины доставили в больницу, у него диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, рассказал Богомаз.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Новая Погощь в Суземском районе Брянской области. Богомаз отметил, что удар был нанесен по мирным жителям во время работы автолавки. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее Mash заявил об обстреле ВСУ завода в Брянской области.