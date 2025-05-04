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Mash заявил об обстреле ВСУ завода в Брянской области

Mash: ВСУ обстреляли завод «Стрела» в Брянской области из РСЗО «Град»
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Stringer/dpa/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли завод «Стрела», расположенный в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, обстрел проводился из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В результате в цеху и административном здании начался пожар, а само предприятие было уничтожено, отметили журналисты.

Mash добавил, что при обстреле пострадали два охранника. Врачи диагностировали у них легкие травмы.

29 апреля иеродиакон Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой народной республике Диадор сообщил, что военные ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО «Град» святыню во время эвакуации. По его словам, водителю автобуса было приказано увезти мирных жителей, но под обстрелами люди не могли выйти на улицу.

27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военнослужащие в течение суток выпустили порядка 150 снарядов по Белгородской области. Он уточнил, что в результате атак никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли село в Брянской области.

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