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Пассажирки устроили драку в самолете из-за запаха духов и попали на видео

В Китае пассажирка укусила стюардессу во время драки на борту самолета

В Китае женщина укусила бортпроводницу и подралась с другой пассажиркой перед вылетом. Об этом сообщает NeedToKnow.

Инцидент произошел 1 апреля и привел к двухчасовой задержке рейса авиакомпании Shenzhen Airlines. Самолет должен был вылететь из Шэньчжэня в Шанхай в 17:45, но поднялся в небо только в 19:56. Причиной тому стала потасовка на борту между двумя пассажирками.

Драка началась после того, как женщину вывел из себя запах тела и духов ее попутчицы. Они стали ругаться и пустили в ход кулаки. Стюардессы бросились разнимать дерущихся, и в этот момент нападавшая укусила одну из них.

В итоге обеих женщин сняли с рейса и забрали в полицию. Авиакомпания проводит собственное расследование.

Ранее в Екатеринбурге авиапассажира задержали за нежелание садиться на свое место.

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