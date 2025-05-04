На место пожара в многоэтажке на юго-западе Москвы прибыли оперативные службы

На месте пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в столице работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что жителям оказывают всю необходимую помощь, а причины случившегося будут установлены.

О взрыве и пожаре на юге столицы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, горят квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. В результате взрыва есть пострадавшие, в том числе дети. По меньшей мере два человека задохнулись.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.