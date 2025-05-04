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СК и прокуратура начали проверку после взрыва в многоэтажке на юге Москвы

СК и прокуратура проводят проверку после взрыва и пожара в многоэтажке Москвы

Столичные прокуратура и СК начали проверку после взрыва в многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом ведомства сообщили в своих Telegram-каналах.

В прокуратуре взяли под контроль установление причин и обстоятельства возгорания в доме на улице Генерала Тюленева и пообещали обеспечить соблюдение жилищных прав москвичей.

В СК заявили, что организовали доследственную проверку, а следователи и криминалисты ведомства осмотрят место происшествия, как только пожар будет потушен.

Как уточнили в МЧС, сейчас горят квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. К борьбе с огнем привлекли 60 пожарных и 20 единиц техники.

О взрыве на юге столицы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева начался пожар, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что в здании обрушились перекрытия и некоторые жильцы оказались заблокированы. В результате взрыва есть пострадавшие, в том числе дети. Спасатели начали эвакуировать жильцов.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.

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