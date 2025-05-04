После взрыва в многоэтажке на юге Москвы люди заблокированы внутри здания

Mash: при взрыве в доме на юге Москвы пострадали три человека, 11 заблокированы

При взрыве в многоэтажном доме на юге столицы пострадали по меньшей мере три человека, еще 11 жильцов заблокированы внутри здания. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в здании на улице Генерала Тюленева рухнули перекрытия.

Источник 112 заявил, что после взрыва в доме начался сильный пожар, а одна квартира разрушена.

Как уточняет Mash, сейчас в подъезде находятся многие жильцы. Они просят о помощи. Пожару в доме присвоен повышенный ранг сложности.

Вечером 12 апреля мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах. На первом этаже дома из шести квартир были повреждены пять. В них были разрушены межкомнатные перегородки. Из здания эвакуировали 35 человек, в том числе девять детей. На базе средней школы №6 для них развернули пункт временного пребывания. В результате ЧС пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.

Ранее вологжане заявили о взрывах в домах из-за самогонщиков.