При взрыве газа в Москве погибли два человека

Mash: при взрыве газа на улице Тюленева в Москве погибли два человека

При взрыве газа на улице Тюленева в Москве погибли два человека. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, они задохнулись, оказавшись заблокированы на балконе девятого этажа здания. Эти сведения подтвердили для ТАСС в оперативных службах.

Перед этим сообщалось, что из пострадавшего здания экстренно эвакуируют людей. После взрыва в доме начался сильный пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

В здании горят две квартиры, а между этажами обрушились перекрытия. В результате произошедшего пострадали 11 жильцов, среди них есть дети.

Вечером 12 апреля мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах.

Ранее в Саратове на предприятии произошел взрыв газа, одна женщина пострадала.