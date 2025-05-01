В Саратове на предприятии произошел взрыв газа, одна женщина пострадала

В Саратове женщина пострадала во время взрыва газа

В Саратове женщине понадобилась помощь медиков после аварии на предприятии. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации, в столовой организации произошел хлопок газа. После произошедшего одну женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

«По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны труда», – сообщается в публикации.

До этого взрыв газа произошел в Махачкале. Во время инцидента были повреждены только две оконные рамы, обрушений конструкций специалисты не зафиксировали.

Во время хлопка пострадали два человека, их направили в ожоговый центр местной больницы.

Подобный случай произошел в Ленобласти, где в здании взорвался газовый баллон. За хлопком последовало возгорание, которое перекинулось с третьего этажа на четвертый. Помощь понадобилась троим жителям.

Ранее в Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.